מעמיקים את הקשר עם חוף השנהב: שר החוץ אלי כהן חותם ביקור בזק מדיני

שר החוץ אלי כהן מסיים היום (חמישי) ביקור בחוף השנהב לאחר שנפגש עם סגן נשיא המדינה מייליאט קונה (Tiémoko Meyliet KONÉ), ראש הממשלה ושרת החוץ קאמארה (Kandia Kamissoko CAMARA).

במהלך הביקור חתם שר החוץ אלי כהן על הסכם מסגרת בתחומי החקלאות, מים וטכנו'. השר הוביל משלחת עסקית של מגוון חברות ישראליות בתחומי הסייבר, חקלאות והאנרגיה לפורום כלכלי ישראל-חוף השנהב.

בין החברות שהשתתפו בפורום A.D. Con Ltd, Baran Group,DekelOil, Agri Vision PLC, Green 2000 – Agricultural Equipment & Know-How Ltd, Leadcom, Lesico Group, Mitrelli Negev Industrial Minerals Ltd., Netafim, Vital Capital, YSA Africa Sarl.

שר החוץ אלי כהן: "שתי המדינות שלנו מתמודדות מול איום של טרור, בעיקר התפשטות חיזבאללה, זרוע הטרור של איראן. בשיחותיי עם בכירי הממשל בחוף השנהב הסכמנו לחלוק מהידע הישראלי בנושא התמודדות משפטית, פיננסית ומודיעינית. אנו פועלים בנוסף בתחום הסיוע הבינלאומי כשישראל מספקת בשנים האחרונות מהידע שלה בתחומי החקלאות לטובת העם בחוף השנהב. הפורום הכלכלי שפתחתי עם המשלחת העסקית הישראלית יתרום רבות להגברת הסחר בין שתי המדינות".