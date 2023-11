כהן לשר החוץ של האיחוד האירופי בביקור בדרום: "העולם חייב להתאחד כדי לשחרר את עזה מחמאס"

מראים לעולם את הזוועות שביצע החמאס: שר החוץ אלי כהן סייר הבוקר בקיבוץ בארי יחד עם הנציב לנושאי חוץ (שר החוץ) של האיחוד האירופי ג'וזפ בורל. השניים נפגשו עם חברי הקיבוץ ונציגי דובר צה"ל שסיפרו על חדירת מחבלי החמאס לקיבוץ ב-7 באוקטובר.

הביקור בא על רקע ביקורו של שר החוץ כהן בבריסל בשבוע שעבר יחד עם משפחות חטופים בקריאה חד משמעית מצד העולם, להמשיך ולתמוך במלחמתה של ישראל בארגון הטרור חמאס ושחרור 239 החטופים בעזה. הביקור של בורל מגיע לאחר ביקוריהן של נשיאת הנציבות האירופית אורסולה פון דר ליין ונשיאת הפרלמנט האירופי רוברטה מצולה.

שר החוץ אלי כהן: "ישראל תמשיך במלחמה כל שיידרש עד שנמוטט את שלטון חמאס ועד שנחזיר את כל 239 החטופים חזרה איתנו. אנחנו מבקשים מהקהילה הבינ״ל לתמוך בישראל במטרה לשחרר את עזה מהחמאס. יש רק גורם אחד שאחראי למלחמה והוא ארגון הטרור חמאס, הגרוע מארגון דעא"ש. לביקורו של שר החוץ של האיחוד האירופי חשיבות גדולה בהמשך התמיכה בינלאומית לזכותה של ישראל להגן על עצמה. העולם הנאור חייב להבין אם ישראל לא תחסל את החמאס הם יהיו הבאים בתור: The west is next".



צילום: רונן חורש, משרד החוץ

שר החוץ בורל: "אני כאן כדי לחלוק את הצער והכאב ולהדגיש את הסולידריות של האיחוד האירופי עם העם בישראל, שום דבר לא מצדיק את מה שחמאס עשה כאן, רצח וחטיפה של ילדים, נשים, וזקנים. אני קורא לשחרורם המיידי של כל החטופים. אנחנו תומכים באופן חד משמעי בזכותה של ישראל להגן על עצמה בכפוף לחוק והדין הבינלאומי. החמאס חייב להיות מובס".