בני פרידמן, ברוך לוין, מקהלת שירה ומנדי הרשקוביץ במחרוזת געגועים לירושלים

Please enable JavaScript play-rounded-fill

קשה להאמין שתשעה באב נוסף חלף, ומשיח עדיין לא הגיע. בפעם הראשונה מזה זמן רב, אנחנו באמת מרגישים את הכאב של החורבן ואת הצורך הדחוף בבניית ירושלים מחדש. הלב שלנו כואב, אבל התקווה שלנו לא מתערערת.

השיר “געגועים לירושלים”, בביצוע בני פרידמן, ברוך לוין, מקהלת שירה והלהקה של מנדי הרשקוביץ, מבטא את הרגשות העזים האלה. המחרוזת המרגשת הזו, בהשראת האלבום “מאחורי הקלעים” של ברוך, מלאה בנימות של תקווה וכמיהה עמוקה לשיקום עירנו הקדושה.

תנו למוזיקה לרומם את נשמתכם ולחזק את אמונתכם בזמן שאנחנו חולמים יחד על היום שבו ירושלים תעמוד שוב בתפארתה.

Credits:

Starring: Benny Music and Baruch Levine

Choir: Shira Choir

Music: Mendy Hershkowitz Band

Mixed by: Sonic Duo Studios

Video filmed by: Engel Studios

Video edited by: Hershy Segal