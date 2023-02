שרי 'עוצמה יהודית' דרשו תגובה לירי הרקטה, נתניהו צינן; דרעי הוזמן לקבינט

ישיבת הממשלה השבועית, שהתקיימה היום (ראשון) בצל פיגועי הטרור המדממים, נפתחה בהצהרה של ראש הממשלה בנימין נתניהו על כך שכוחות הביטחון יבצעו מבצע מיוחד ומוגבר במזרח ירושלים. מדובר בדרישה של השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, שאף חשף בטעות כי שם המבצע הוא "ריכוז מאמץ". ב'חדשות 12' דווח על ציטוטים מתוך הממשלה.

לצד הדיון על הפיגועים, שרי הממשלה דנו אף על שיגור הרקטה אמש משטח רצועת עזה לישראל – רקטה שבחסדי שמיים יורטה בהצלחה ללא נפגעים. השר עמיחי אליהו: "ההסברה הביטחונית והמשפטית שלנו לא טובה". השר יצחק וסרלאוף: "איך זה שלא הגבנו על הרקטה בלילה?" נתניהו הגיב לאמירות של שרי 'עוצמה יהודית', כי "הדברים יעלו בקבינט".

השר מיקי זוהר המשיך: "צריך לפעול לגירוש משפחות מחבלים בהקדם". נתניהו הגיב בעקיצה: "רואה בחומרה את העובדה שלא הקשבת לי בראשית דבריי" (זוהר לא היה בפתח הישיבה ולכן לא שמע). השרה גלית דיסטל אטבריאן התלוננה: "אין לי אפילו מדפסת במשרד ההסברה, אני עומדת תחת מתקפה". נתניהו: "אני עומד תחת ביקורת 40 שנה. מי שלא יודע לעמוד תחת ביקורת, so don't be here".

במקביל דווח, כי חבר הכנסת אריה דרעי, יו"ר ש"ס והשר המפוטר, הוזמן לישיבת הקבינט מדיני ביטחוני שצפויה להתקיים היום. יונתן אוריך, עוזרו של ראש הממשלה נתניהו, הוציא הודעה לתקשורת לפיה מדובר בדיווח נכון. "במענה לפניות כתבים: מבהיר שראש הממשלה נתניהו הזמין את יו"ר ש"ס אריה דרעי לישיבת הקבינט", כתב אוריך לכלי התקשורת.